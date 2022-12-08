Проект «Финансовая грамотность» для незрячих и слабовидящих людей запустили в воронежской библиотеке

Сбер на базе Воронежской областной библиотеки для слепых имени В. Г. Короленко запустил новый проект «Финансовая гостиная».

Проект направлен на снятие барьеров при использовании приложения Сбербанк Онлайн для людей с нарушениями зрения. Его реализация поможет разобраться в функциях и возможностях приложения.

В рамках проекта будут представлены обучающие аудиоролики, которые пошагово помогут понять незрячему или слабовидящему клиенту о том, как совершать самые распространенные операции. В перспективе – адаптация незрячих клиентов к выполнению операций в банкоматах Сбера, знакомство с сервисом «Близкие рядом» и проведение открытых диалогов о барьерах слабовидящих людей в финансовой сфере и их преодолении.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Развитие цифровой инклюзии для людей с инвалидностью является одним из основных приоритетов Сбербанка. В Воронежской области проживают более восьми тысяч людей с инвалидностью. При этом, треть инвалидов по зрению — молодежь. Многие из них успешно пользуются нашим мобильным приложением Сбербанк Онлайн. В Сбере обслуживание клиентов с инвалидностью уже несколько лет встроено в стандарты работы сотрудников. В базу знаний включены особенности общения с клиентами. Например, при обращении к незрячему важно прикоснуться к его руке, чтобы человек понял, что обращаются именно к нему».

Для поддержки людей с инвалидностью на сайте Сбера размещен раздел «Особенный банк», где представлены банковские продукты, сервисы и практические советы для людей с инвалидностью.