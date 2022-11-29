Подведены итоги ежегодной премии Frank Mortgage Award 2022

Эксперты агентства назвали передовиков отечественного ипотечного рынка.

Эксперты наградили лучшие ипотечные банки страны, которые были выявлены по итогам проведения исследования «Ипотека в России 2022». В его рамках были изучены программы 20 крупнейших кредитных организаций, протестирован диджитал-функционал банков, опрошены три тысячи ипотечных клиентов, проведена серия интервью с участниками рынка – банками, застройщиками и агентствами недвижимости.

Некоторые компании получили сразу несколько наград. К примеру, банк «Открытие» стал победителем в номинациях «Лучший ипотечный банк 2022» и «Самые лояльные ипотечные клиенты».

- Мы гордимся победой, поскольку эта непосредственная оценка нашей работы теми, кто пользуется нашими ипотечными программами. Для нас очень важно, что клиенты высоко оценивают качество обслуживания, – отмечает Нина Крючкова, вице-президент, руководитель трайба «Ипотека» банка.