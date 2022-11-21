В Белгороде энергетики проведут очередной День клиента

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгороде 24 ноября энергетики проведут очередной День клиента. Встречи с белгородцами филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проводит каждый четверг в общественной приемной «Единой России» по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 57. В ходе очного приема жители Белгородской области могут решить вопросы, касающиеся технологического присоединения к сетям.

Предварительная запись - по электронной почте belgorodenergo@mrsk-1.ru. В письме необходимо указать ФИО, суть вопроса, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи.