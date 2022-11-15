В Белгородской области в этом году появится порядка 5000 новых светильников

пресс-служба Белгородэнерго.

За девять месяцев Белгородэнерго построил в регионе свыше 20 километров новых линий наружного освещения. В общей сложности в этом году будет введено не менее 77,7 километров сетей, смонтировано 4488 светильников.

Установка дополнительных светоточек ведется в рамках программы инициативного бюджетирования в соответствии с запросами жителей региона на качественное наружное освещение. На сегодняшний день работы завершены в Белгороде, Губкине и еще 44 населенных пунктах региона.

В областном центре смонтировано 1887 современных светодиодных светильников, при этом 418 – на ранее не освещавшихся улицах, скверах и дворах. На центральных улицах Губкина энергетики заменили 862 устаревших светильника.

В Белгородском районе дополнительно построено 13,5 километров сетей освещения. Всего установлено 713 дополнительных светоточек.

Свыше 15 километров новых сетей до конца года будет введено в Валуйском городском округе. Свыше 20 километров появится в населенных пунктах Ивнянского и Корочанского районов.

Завершены работы по монтажу дополнительных участков освещения на дороге в поселке Северный, а также между селами Большое Песчаное и Зеленая Дубрава, Анновка и Мальцевка Корочанского района.

- Строительство недостающих линий наружного освещения и модернизация существующего парка осветительных устройств в этом году затронули порядка 90 населенных пунктов региона и несколько автодорог местного значения. Это важный показатель качества жизни, поэтому все работы будут выполнены в установленный срок, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Евгений Турапин.