В Белгородской области 4 ноября ожидается мокрый снег

Синоптики обещают белгородцам небольшие дожди и мокрый снег. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В пятницу, 4 ноября, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. В регионе понемногу чувствуется приближение зимы. Синоптики обещают белгородцам небольшие дожди и мокрый снег.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью обещают от 0 до +5 градусов. Днем от +2 до +7 градусов.

Напомним, первый снег белгородцы уже видели. 31 октября он прошел во многих районах области, а в городе Бирюче спустилась целая метель. Правда зима заглянула совсем ненадолго. Едва коснувшись земли, снег растаял.