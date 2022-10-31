Белгородцы 31 октября наблюдали первый снег

В Белгороде и области уже срывается первый снег. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В последний день октября многие жители Белгорода и области наблюдали первый снег. Судя по публикациям в социальных сетях, в городе Бирюче можно спустилась целая метель.

Первый снег растаял буквально на глазах, но почувствовать дуновение зимы жители региона успели. В такую погоду водителям следует быть водителям.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции уже обратились в своем телеграм-канале к автовладельцам с просьбой не забыть вовремя «переобуться». Во время дождя и снега за рулем следует быть осторожнее, выбирать безопасную скорость, не забывать про дистанцию и боковой интервал и избегать резких маневров.