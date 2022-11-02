У белгородцев появилась возможность оперативно получать уведомления об отключении электричества

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Чтобы воспользоваться сервисом «Подписка на уведомление об отключениях электроэнергии» и оперативно получать актуальную информацию по запрошенному адресу, необходимо оформить подписку на официальном сайте компании www.mrsk-1.ru.

На главной странице найдите баннер «Подписаться на уведомления об отключении электроэнергии», перейдите на страницу с формой анкеты и введите нужные данные.

Теперь вы будете получать информацию об отключении электроэнергии по запрошенному адресу на электронную почту или посредством смс.

Кроме этого, в разделе «Потребителям» вы можете самостоятельно отправить запрос об отсутствии электроэнергии и узнать о планируемых сроках восстановления электроснабжения. Если информация об отключении на момент запроса отсутствует, ответ с информацией о причинах отключения и сроках восстановления электроснабжения вы получите по электронной почте или смс.