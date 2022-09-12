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Общество12 сентября 2022 8:06

Электромонтер из Белгорода вошел в число призеров корпоративного чемпионата Россети «Молодые профессионалы»

Николай Шусть стал серебряным призером соревнований
Оценивали мастерство более 30 экспертов.

Оценивали мастерство более 30 экспертов.

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда Белгородского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» -«Белгородэнерго» Николай Шусть завоевал серебро корпоративного чемпионата профессионального мастерства Группы компаний «Россети» «Молодые профессионалы», проходившего с 3 по 9 сентября в Краснодаре.

За победу в компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» боролись молодые специалисты дочерних обществ группы компаний «Россети» и сторонних энергетических компаний из разных регионов России. Оценивали мастерство более 30 экспертов.

Выступления конкурсантов оценивались в личном зачете. Электромонтерам-кабельщикам необходимо было выполнить монтаж соединительной муфты, монтаж 3-х концевых муфт, установку адаптеров на концевые муфты, монтаж кабеля в ячейке и монтаж концевой муфты на 3D макете.

- Участие в корпоративном чемпионате – это прекрасная возможность обменяться опытом и продемонстрировать свое мастерство. Наряду с этим соревнования помогают развить компетенции, необходимые в производственной деятельности. Поздравляю всех участников и призеров, доказавших свой профессионализм и навыки работы с передовыми технологиями, – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.