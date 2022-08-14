Еще 182 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 182 человека заболели, а выздоровели – 53.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 133 612 пациентов, выздоровели – 130 070, умерли – 2 282. Сейчас из 105-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет четвертый день кряду.

Отметим, что 12 августа в нашем регионе заболели 172 человека, а выздоровели – 67. А 11 августа соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 31 к 151-му.

Как сообщалось ранее, на Белгородчине могут вернуть масочный режим в случае ухудшения эпидобстановки. Такую возможность рассматривают в региональном минздраве.