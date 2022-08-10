Еще 101 житель Белгородской области заболел коронавирусом

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 101 человек заболел, а выздоровели – 48. Таким образом, суточная заболеваемость за последнюю неделю выросла более чем в два раза – с 47-ми до 101-го пациента.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 982 пациента, выздоровели – 129 896, умерли – 2 282. Сейчас из 87-ми госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных падает второй день кряду.

Отметим, что 8 августа в нашем регионе заболели 89 человек, а выздоровели – 62. А 7 августа соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 26 к 79-ти.

Как сообщалось ранее, на Белгородчине могут вернуть масочный режим в случае ухудшения эпидобстановки. Такую возможность рассматривают в региональном минздраве.