Пострадавшие при нападении 16-летнего юноши белгородцы находятся в реанимации

- В настоящее время ребёнок и его мама находятся в реанимации. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья женщины оценивается врачами как тяжёлое. Она находится в сознании. В связи с тяжестью полученных ребёнком травм, его готовят к транспортировке в один из федеральных медицинских центров для продолжения лечения, - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Белгородской области.

Напомним, что по версии следствия, днем 9 августа этого года подозреваемый напал на 24-летнюю женщину и ее 6-летнего сына на улице Интернациональной села Бессоновка.

Требуя отдать ему деньги, злоумышленник нанес многочисленные удары по голове и туловищу потерпевших имеющимся у него орудием. Кроме того, нанес им многочисленные ножевые ранения. Но женщина оказала активное сопротивление и позвала на помощь находящихся на улице прохожих. После этого подозреваемый убежал, потерпевшие были доставлены в больницу.