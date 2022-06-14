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Происшествия14 июня 2022 8:00

Двое из пострадавших в ДТП в поселке Новосадовый под Белгородом умерли в больнице

Погибшие - водитель «Лады» и его 14-летняя пассажирка
Анастасия Лемешко
ДТП произошло утром 13 июня в поселке Новосадовый. Фото с сайта УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло утром 13 июня в поселке Новосадовый. Фото с сайта УМВД России по Белгородской области.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, 13 июня, около десяти утра в поселке Новосадовый Белгородского района. По предварительным данным, 38-летний водитель «Форда» не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Лада» под управлением 29-летнего мужчины. Ранее сообщалось, что последний остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. После столкновения «Ладу» буквально смяло пополам.

Скорая помощь доставила пострадавших в больницу. По информации пресс-службы УМВД региона, водитель «Лады» и его 14-летняя пассажирка впоследствии умерли в медучреждении. Еще одна его пассажирка – 37-летняя женщина получила травмы.