Под Белгородом после столкновения двух авто в больницу доставлены четыре человека

По предварительным данным, «Форд» врезался в остановившуюся перед пешеходным переходом «Ладу». Фото со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В понедельник, 13 июня, в поселке Новосадовый Белгородского района произошло ДТП. Около десяти часов утра здесь столкнулись «Лада Гранта» и «Форд». Предположительно, причиной происшествия могло стать несоблюдение дистанции. По предварительным данным, водитель «Форда» врезался в остановившуюся перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов, «Ладу».

- В результате ДТП 4 человека автомобилями скорой помощи доставлены в больницу. Среди пешеходов пострадавших нет. Обстоятельства ДТП и сведения об участниках устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.