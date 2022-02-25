Еще 834 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Днем ранее госпитализированных было на 25 человек меньше. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 834 жителя региона заболели ковидом.

Напомним, что днем ранее положительный тест сдали 865 человек, а 23 февраля – 931.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 114441 человек.

Сейчас из 1766-ти госпитализированных 52 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 25 человек меньше.