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Здоровье25 февраля 2022 8:18

Еще 834 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Суточный показатель тех, кто сдал положительный тест на ковид, уменьшился на 31 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Днем ранее госпитализированных было на 25 человек меньше.

Днем ранее госпитализированных было на 25 человек меньше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 834 жителя региона заболели ковидом.

Напомним, что днем ранее положительный тест сдали 865 человек, а 23 февраля – 931.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 114441 человек.

Сейчас из 1766-ти госпитализированных 52 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 25 человек меньше.