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Здоровье24 февраля 2022 9:13

Свыше 113 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

Суточный показатель тех, кто сдал положительный тест на ковид, уменьшился на 66 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Сейчас из 1741-го госпитализированного 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 1741-го госпитализированного 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 865 жителей региона заболели ковидом.

Напомним, что днем ранее положительный тест сдал 931 человек, а 21 февраля – 1001.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 113607 человек.

Сейчас из 1741-го госпитализированного 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 15 человек больше.