Свыше 113 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

Сейчас из 1741-го госпитализированного 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 865 жителей региона заболели ковидом.

Напомним, что днем ранее положительный тест сдал 931 человек, а 21 февраля – 1001.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 113607 человек.

Сейчас из 1741-го госпитализированного 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 15 человек больше.