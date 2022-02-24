Свыше 113 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

Сейчас из 1741-го госпитализированного 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 865 жителей региона заболели ковидом.
Напомним, что днем ранее положительный тест сдал 931 человек, а 21 февраля – 1001.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 113607 человек.
Сейчас из 1741-го госпитализированного 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 15 человек больше.