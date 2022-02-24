За сутки трое белгородцев умерли от коронавируса

Днем ранее умерли четверо человек.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались три человека. Это жительницы Старого Оскола и Губкина 1936 и 1978 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.
Также среди скончавшихся - житель Белгорода 1944 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.
Напомним, что днем ранее умерли четверо.
Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 2016 человек.
Как сообщалось ранее, 23 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 865 человек, от коронавируса вылечились 442 жителя региона.