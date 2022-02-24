Белгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 февраля 2022 16:02

За сутки трое белгородцев умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе от ковида скончались 2016 жителей региона
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Днем ранее умерли четверо человек.

Днем ранее умерли четверо человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались три человека. Это жительницы Старого Оскола и Губкина 1936 и 1978 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - житель Белгорода 1944 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

Напомним, что днем ранее умерли четверо.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 2016 человек.

Как сообщалось ранее, 23 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 865 человек, от коронавируса вылечились 442 жителя региона.