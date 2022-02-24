Автостанции и железнодорожные вокзалы Белгородчины работают в штатном режиме

Автобусное пассажирское сообщение через автовокзалы и автостанции в регионе также работает в штатном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как уже сообщала «КП», в соответствии с решением Росавиации, в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 03:45 24 февраля ряд аэропортов на юге России, в том числе и белгородский, временно приостановили работу. Ограничение действует до 3:45 2 марта.

Информацию об изменениях в расписании, а также вопросы возврата и обмена приобретенных билетов следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая их социальные сети.

Железнодорожные вокзалы и станции Белгородской области работают для пассажиров в штатном режиме. Изменений в расписании движения поездов нет.

Автобусное пассажирское сообщение через автовокзалы и автостанции в регионе также работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.