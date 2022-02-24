Губернатор Белгородской области обратился к жителям региона

Вячеслав Гладков призывает не поддаваться паническим настроениям и провокациям. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Чрезвычайную ситуацию не вводим, - уточнил глава Белгородчины. - У нас с 2020 года введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом – нам этого режима достаточно, чтобы обеспечить безопасность жителей региона. МЧС, МВД Белгородской области работают в усиленном режиме. Аэропорт временно закрыт – до 2 марта, как и в других 12 регионах страны. Это – официальное заявление Росавиации. Автовокзал и железнодорожный вокзалы работают в штатном режиме. Все органы государственной и муниципальной власти на местах и тоже – в штатном режиме.

На всех социальных объектах усилено ограничение доступа и усиливаем работу по антитеррористической защищенности объектов. Это касается больниц, школ, детских садов, учреждений с круглосуточным пребыванием пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Также усилен контроль доступа на объекты жизнеобеспечения – водозаборные станции, гидротехнические сооружения, объекты энергообеспечения и прочее.

В муниципалитетах, граничащих с Украиной, закрыли детсады и школы. Это Краснояружское, Борисовское, Грайворонское, Белгородское, Шебекинское, Волоконовское, Валуйское, Вейделевское, Ровеньское муниципальные образования. Хочу добавить, что по официальной информации военного комиссариата мобилизации населения не будет.

Вижу большое количество людей на заправках и магазинов. Понимаю ваше состояние, это решение принимает для себя каждая семья индивидуально. Но на своем примере знаю, что тратят на такие покупки последние средства и потом не знают, как все купленное вернуть и на что жить. Продуктов у нас достаточно. Но, несмотря на то, что объективной необходимости в этом нет, дал поручение проработать вопрос об увеличении поставок продуктов питания и ГСМ в нашу область. Голод нам точно не грозит.

Еще раз вас прошу – не поддавайтесь провокациям и панике. Сейчас в интернете будет очень много непроверенной информации. Доверяйте только официальным источникам. Все структуры будут по возможности обо всем вас информировать. Я на связи, буду выходить со всей важной информацией через социальные сети и официальные СМИ. Моя семья со мной в Белгороде, я на работе, и я с вами.

Как уже сообщала "КП", с раннего утра в Белгороде начали раздаваться взрывы. Ряд телеграм-каналов сообщили о падении нескольких боевых снарядов на улице Дальней Садовой. Один из них врезался в дороге и частично разрушил дом. При этом по предварительным данным, пострадал один человек – от порезов от разбитого стекла. На самом же деле, как сообщили «КП» местные жители, взрыв раздался на улице 8 марта.

В МЧС «КП» опровергли всю информацию о каких-либо взрывах и разрушениях на территории Белгородской области.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.