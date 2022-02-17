Мошенники потребовали у белгородца больше 18 тысяч за посещение сайта интим-услуг

В среду, 16 февраля, в полицию обратился житель Белгорода. Мужчина рассказал, что накануне заходил на сайт, предлагающий интим-услуги, и звонил по указанным в объявлениях номерам. «Ночную бабочку», судя по всему, он так и не вызвал. Зато потенциальному клиенту перезвонил мужчина, который сообщил, что посещение интернет-ресурса платное и потребовал перечислить больше 18 тысяч рублей. Мужчина запаниковал. Боясь, что жена каким-то образом узнает о его визите на сайт, он перевел деньги. Позже, переосмыслив случившееся, белгородец понял, что столкнулся с обманом и написал заявление.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция пытается установить злоумышленников.

Впрочем, случаи мошенничества с интим-услугами не такая уж и редкость. Не так давно другой житель Белгорода, надеясь на встречу со жрицей любви, перевел аферистам 80 тысяч рублей.

Мошенники, зарабатывающие на чужих слабостях, размещают в сети Интернет объявление. Клиент созванивается с девушкой, обговаривает с ней место и время встречи, после чего ему предлагают внести предоплату. После перечисления денег выясняется, что этой суммы недостаточно. Предлоги могут быть самые разные – оплатить медицинскую страховку, съемную квартиру и так далее. В итоге мошенники выуживают максимально возможную сумму. Человек приходит в условленное место и обнаруживает, что такого адреса вообще не существует.

Иногда заложники любви регистрируются на тематических сайтах, где указывают свои персональные данные и телефоны. Далее аферисты изучают их странички в соцсетях, получают максимум информации о пользователях – месте жительства, наличии автомобиля и так далее. Затем они звонят и выдвигают денежные требования, сообщая, что отменить заявку уже нельзя. Угрожая физической расправой или порчей имущества, преступники требуют перевести кругленькую сумму.

Еще один популярные способ вымогательства – взлом странички в соцсети. Пролистав личные сообщения, аферисты находят компромат на владельца аккаунта – интимное фото или видео. Угрожая разослать его списку друзей, они начинают требовать деньги. Лучший способ защититься – не пересылать никакую информацию, которая может вам навредить.