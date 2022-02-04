В Белгороде мужчина перечислил лже-проститутке и фейковому сутенеру больше 80 тысяч рублей

С заявлением о мошенничестве в полицию Белгорода пришел 46-летний уроженец ближнего зарубежья. Мужчина рассказал, что решил накануне провести время в компании девушки и нашел в Интернете объявление об оказании интим-услуг.

Созвонившись с представительницей древнейшей профессии, он обсудил с ней условия оплаты. Сначала незнакомка попросила перечислить небольшую сумму, пообещав остальное забрать при встрече. Затем она переключила клиента якобы на своего босса. Тот под разными предлогами потребовал сделать еще несколько переводов. В итоге мужчина перечислил больше восьмидесяти тысяч рублей. Сдачу аферисты обещали вернуть после оказания услуг. Однако, поблагодарив клиента за перевод денег, они больше на связь не вышли, а гостью мужчина так и не дождался. Поняв, сто столкнулся с обманом, он отправился в полицию.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности злоумышленников. Всего 3 февраля в регионе зарегистрировано 14 фактов дистанционных краж и мошенничеств, совершенных под различными предлогами. Общая сумма похищенных денег составила 4 477 438 рублей.