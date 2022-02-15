Белгородцы стали реже обращаться за амбулаторной помощью

В Белгородской области уменьшилось количество обращений за амбулаторной помощью. Еще 7 и 8 февраля в день поступало больше 4100 звонков. 11 февраля их было зафиксировано порядка 3200. Однако, по мнению министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, говорить о выходе заболеваемости «на плато» пока рано. Для этого необходимо проанализировать ситуацию за полную неделю - с 7 по 14 февраля.

Напомним, белгородцы теперь могут открыть и закрыть больничный, не выходя из дома. Глава областного Минздрава объяснил алгоритм действий работников здравоохранения при проведении этой процедуры.

- Новым является механизм дистанционного открытия листка. Все остальные действия не изменились: наблюдение у врача, которое может проходить дистанционно, а при необходимости – выезд врача на дом или приглашение для осмотра в поликлинику. Закрыть больничный также можно дистанционно – пациент подает заявку через «Электронную регистратуру», в которой описывает свое состояние здоровья. Врач просматривает заявку и если считает возможным закрыть больничный без личного осмотра – принимает такое решение, - рассказал Андрей Иконников.

По назначению врача медикаменты пациентам, дистанционно открывшим больничный, доставляют на дом. Кроме того, в связи с рекомендациями Минздрава изменился порядок проведения ПЦР-тестов при завершении лечения.

- Теперь если болезнь длится более 7 дней, то при закрытии больничного листа ПЦР-тест не проводится. Если же выздоровление произошло ранее – необходимо один раз пройти ПЦР-тест, - сообщается на сайте правительства региона.