Белгородцы могут открыть и закрыть больничный дистанционно

Новый порядок открытия больничных листов будет действовать до 15 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается напряженной. В этой связи принятое Минздравом России решение дает возможность дистанционно открывать больничный лист тем, кто не имеет серьезных признаков заболевания. Кроме того, это позволяет оперативно начать лечение, чтобы избежать осложнений.

- Воспользоваться этим способом общения можно, оставив заявку через личный кабинет в сервисе «Электронная регистратура», - сообщил главный врач региона. - Также можно позвонить по номеру «122» и попросить оператора соединить с врачом.

По результатам проведения дистанционной консультации врач оформляет пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, электронный лист нетрудоспособности на семь дней. При этом не потребуется сдавать ПЦР-тест.

Следует отметить, что удаленно открыть больничный могут только пациенты, обратившиеся в первый день появления симптомов заболевания, а также не имеющие хронических заболеваний.

При сохранении у пациента симптомов заболевания на седьмой день, к нему на дом будет направлен медицинский работник, который продлит срок действия листа нетрудоспособности еще на семь дней. Он же, при необходимости, проведет экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование.

Если через семь дней самочувствие нормализуется, и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный можно закрыть, также не обращаясь поликлинику – после дистанционного общения с врачом. В этом случае также не потребуется проводить ПЦР-тест.

Напомним, что возможность дистанционного закрытия больничного в Белгородской области появилась в ноябре 2021 года. В настоящее время в регионе ежедневно до 400 пациентов используют этот сервис для закрытия листа нетрудоспособности.

Мера, разработанная Минздравом России, позволяет пациентам с легким течением заболевания не обращаться в поликлинику, сокращая риск заражения другими инфекциями, и частично снимает нагрузку с врачей амбулаторного звена.

Новый порядок открытия больничных листов будет действовать до 15 марта.