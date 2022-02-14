Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье14 февраля 2022 9:41

Белгородцы могут открыть и закрыть больничный дистанционно

В регионе ежедневно до 400 пациентов используют этот сервис
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новый порядок открытия больничных листов будет действовать до 15 марта.

Новый порядок открытия больничных листов будет действовать до 15 марта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается напряженной. В этой связи принятое Минздравом России решение дает возможность дистанционно открывать больничный лист тем, кто не имеет серьезных признаков заболевания. Кроме того, это позволяет оперативно начать лечение, чтобы избежать осложнений.

- Воспользоваться этим способом общения можно, оставив заявку через личный кабинет в сервисе «Электронная регистратура», - сообщил главный врач региона. - Также можно позвонить по номеру «122» и попросить оператора соединить с врачом.

По результатам проведения дистанционной консультации врач оформляет пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, электронный лист нетрудоспособности на семь дней. При этом не потребуется сдавать ПЦР-тест.

Следует отметить, что удаленно открыть больничный могут только пациенты, обратившиеся в первый день появления симптомов заболевания, а также не имеющие хронических заболеваний.

При сохранении у пациента симптомов заболевания на седьмой день, к нему на дом будет направлен медицинский работник, который продлит срок действия листа нетрудоспособности еще на семь дней. Он же, при необходимости, проведет экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование.

Если через семь дней самочувствие нормализуется, и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный можно закрыть, также не обращаясь поликлинику – после дистанционного общения с врачом. В этом случае также не потребуется проводить ПЦР-тест.

Напомним, что возможность дистанционного закрытия больничного в Белгородской области появилась в ноябре 2021 года. В настоящее время в регионе ежедневно до 400 пациентов используют этот сервис для закрытия листа нетрудоспособности.

Мера, разработанная Минздравом России, позволяет пациентам с легким течением заболевания не обращаться в поликлинику, сокращая риск заражения другими инфекциями, и частично снимает нагрузку с врачей амбулаторного звена.

Новый порядок открытия больничных листов будет действовать до 15 марта.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯ