В Белгороде в отношении автомобилистки с итальянскими правами возбудили дело за оскорбление инспектора ДПС

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Напомним, итальянские страсти разгорелись на Кашарском переезде в Белгороде ночью 3 февраля. По данным полиции, автомобилистка за рулем «Ниссан Кашкай» врезалась в конструкции ж/д переезда. Проходить освидетельствование местная жительница отказалась. Прибывшим инспекторам ДПС она предъявила итальянские права. При составлении административных материалов женщина обвинила шлагбаум в том, что он пытался ее убить, а также продемонстрировала сотрудникам полиции блестящее владение крепким русским словом и знание иностранного языка.

За отказ от медосвидетельствования и повреждение ж/д переезда в отношении нее составили протоколы. Помимо этого Следственный комитет возбудил в отношении 38-летней женщины уголовное дело за оскорбление находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции. Если вина автоледи будет доказана, помимо административных санкций, ей может грозить еще один штраф в размере до сорока тысяч рублей, 360 часов обязательных либо год исправительных работ. Инспектор ДПС также вправе обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда.