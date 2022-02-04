Приключения «итальянки» в России. В Белгороде водитель с иностранными правами обвинила шлагбаум в нападении

Общаясь с инспектором ДПС, дама в выражениях не стеснялась. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Приключения «итальянки» в России закончились ДТП. Ночью 3 февраля автомобилистка с иностранными правами за рулем «Ниссан Кашкай» устроила аварию на железнодорожном переезде в Белгороде, врезавшись в дорожные конструкции. Приехавшие на вызов сотрудники ДПС заподозрили, что 37-летняя женщина села за руль подшофе. Сама автоледи не пострадала и выдвинула неожиданную версию.

- На меня наехал шлагбаум, который хотел меня убить! - заявила дама.

Проходить медицинское освидетельствование она наотрез отказалась. Сотрудникам ГИБДД автоледи предоставила итальянское водительское удостоверение и продемонстрировала владение не только русским, но и иностранным языком. При этом в выражениях женщина не стеснялась, закончив монолог адресованным то ли кому-то конкретному, то ли всем сразу «cretino».

Автомобилистка с итальянскими правами устроила ДТП на железнодорожном переезде. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Общаясь с полицейскими и работниками железной дороги, она то спорила, то просила закурить, то страшила инспекторов ДПС адвокатами. Какое отношение автоледи имеет к Италии непонятно, но, судя по владению крепким русским словцом, жительница она все-таки местная.

На предложение расписаться в протоколе женщина отрезала:

- Что надо?! Не, вот если по-честному – подпишусь, а если что–то ты там ***, нет!

Автоинспектор, выслушав в свой адрес массу «комплиментов», с невозмутимым видом выписал автомобилистке два протокола. Один – за отказ от медосвидетельствования, второй – за повреждение ж/д переезда. Финалом этой истории может стать возбуждение уголовного дела.

- Материал по факту нецензурных высказываний в адрес сотрудников ГИБДД будет передан для принятия процессуального решения в Следственный комитет, - добавили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.