В Белгородской области энергетики увеличили количество «умных» счетчиков до 90 тысяч

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В 2021 году филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» установил у потребителей свыше 16 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Общее количество «умных» счетчиков на первое января текущего года достигло 90 000.

«Умные» электросчетчики устанавливаются в соответствии с 522-м ФЗ от 27.12.2018 г., согласно которому с 1 июля 2020 года на смену вышедшим из строя должны прийти интеллектуальные приборы учета, оснащенные функцией удаленного мониторинга и передачи данных. Обязанность по установке и обслуживанию систем учета электроэнергии перешла от потребителей к гарантирующим поставщикам в многоквартирных домах и сетевым компаниям в частной жилой застройке.

Главная особенность интеллектуальных приборов учета заключается в их возможности автоматически контролировать энергопотребление по каждой точке поставки, получая данные об объемах потраченного ресурса. Граждане и юрлица, также могут в режиме онлайн следить за показаниями и качеством электроэнергии.

Как пояснил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников, в первую очередь, такие приборы устанавливают новым потребителям в процессе технологического присоединения к сетям, а также по заявкам по мере выхода действующих счетчиков из строя.

- «Белгородэнерго» бесплатно установит прибор учета, если ваш вышел из строя или у него истек срок поверки. Если же ваш счетчик исправен, но вы хотите заменить его, то энергетики выполнят эту работу на возмездной основе. Не менее важно понимать: несмотря на то, что с потребителя снята ответственность за обслуживание и поверку приборов учета, он все еще обязан следить за сохранностью прибора учета и пломбами сетевой организации, – отметил Сергей Решетников.