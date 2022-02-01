В Белгороде вводят ограничения на катке в центре города

Новый каток на Соборной площади Белгорода стал популярным местом отдыха жителей и гостей города. Но со 2 февраля здесь начнут действовать ограничения. Связано это с эпидемиологической ситуацией. Как сообщает мэрия на своей странице в соцсети, на одном сеансе смогут находиться не более 35 человек. А посетителей ледовой дорожки в Центральном парке просят соблюдать дистанцию.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявлен 571 случай заболевания коронавирусом. В Белгороде за день COVID-19 подтвердился у 223 человек.