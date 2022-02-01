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Здоровье1 февраля 2022 9:07

В Белгородской области за сутки заболели коронавирусом сразу 571 человек

Госпитализированы 887 пациентов, амбулаторно проходят лечение 5610
Анастасия Лемешко
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По данным на 1 февраля, в Белгородской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 571 человека. Выздоровели за это же время 502. Умерли пятеро. Среди них трое жителей Старооскольского горокруга – двое мужчин 1932 и 1955 годов рождения и женщина 1956 года рождения, жительница Ивнянского района 1946 года рождения и жительница Белгорода 1947 года рождения.

Госпитализированы с коронавирусом сейчас 887 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 37. Амбулаторно проходят лечение 5610.

Находятся на самоизоляции — 14100 жителей региона. Изолированных по контакту с заболевшими — 26482.

Всего за время пандемии в регионе заболели коронавирусом 87955 человек. Выздоровели 79529. Умерли 1929.

В Белгородской области прошли вакцинацию двукратно — 965771 человек, получили первый компонент 1046682.

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