В Белгородскую область поступило больше 32 тысяч экспресс-тестов на ковид

Белгородская область получила больше 32 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Они позволяют оперативно выявлять заболевание. Обнаружить коронавирус можно за пятнадцать минут.

- Новый метод основан на иммунохроматографии, которая позволяет определить антиген на коронавирусную инфекцию. Мы точно также, как и при ПЦР-тестировании, берем соскоб со слизистой носоглотки, помещаем в специальный буферный раствор, который при соприкосновении с тест-системой позволяет нам определить, есть ли сам антиген, то есть острый процесс, либо его нет, - объяснила исполняющая обязанности заведующей приемным отделением городской больницы № 2 Екатерина Ульянова.

В последние дни в регионе отмечается увеличение количества заболевших коронавирусом. Вместе с тем показатели остаются ниже общероссийских. Кроме того, 27 января стало известно о выявлении в Белгородской области первых четырнадцати случаев «омикрона».