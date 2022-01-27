Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 января 2022 12:02

«Омикрон» проник в Белгородскую область

В регионе выявили 14 случаев заболевания
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Белгородской области выявили первые случаи заражения «омикроном».

В Белгородской области выявили первые случаи заражения «омикроном».

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Еще вчера сообщалось, что Белгородская область входит в число тринадцати регионов, где не зарегистрировано случаев заболевания «омикроном», и вот новый штамм добрался и сюда. По данным областного минздрава, на 27 января зарегистрировано четырнадцать случаев заражения.

Как ранее сообщалось, ежедневно в регионе проводится около 10 тысяч тестов, включая ПЦР и экспресс. Десять процентов положительных проб отправлялось в федеральную лабораторию. Теперь выборочная проверка положительных ПЦР-тестов на «омикрон» будет проводиться в Белгородской области. Прогнозируется, что новая волна коронавируса может накрыть регион уже через одну-две недели.

0