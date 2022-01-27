«Омикрон» проник в Белгородскую область

В Белгородской области выявили первые случаи заражения «омикроном». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Еще вчера сообщалось, что Белгородская область входит в число тринадцати регионов, где не зарегистрировано случаев заболевания «омикроном», и вот новый штамм добрался и сюда. По данным областного минздрава, на 27 января зарегистрировано четырнадцать случаев заражения.

Как ранее сообщалось, ежедневно в регионе проводится около 10 тысяч тестов, включая ПЦР и экспресс. Десять процентов положительных проб отправлялось в федеральную лабораторию. Теперь выборочная проверка положительных ПЦР-тестов на «омикрон» будет проводиться в Белгородской области. Прогнозируется, что новая волна коронавируса может накрыть регион уже через одну-две недели.