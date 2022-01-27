В Белгородской области Роспотребнадзор рекомендует отменить массовые мероприятия

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области не зафиксировано случаев заболевания «омикроном». Субъект входит в число тринадцати, где пока не выявлен новый штамм.

По данным властей, ежедневно в регионе проводится около 10 тысяч тестов, включая ПЦР и экспресс. На коронавирус проверяются все пациенты с симптомами ОРВИ. Десять процентов положительных проб отправляют в федеральную лабораторию. «Омикрон» еще ни у кого не подтвердился. Однако, учитывая, что он циркулирует уже почти во всех регионах, включая соседние с Белгородской областью, его появление специалисты считают вопросом времени. По данным областного правительства, со следующей недели выборочная проверка положительных ПЦР-тестов на «омикрон» будет проводиться в белгородских лабораториях.

В регионе планируют наращивать объемы тестирования. Это позволит вовремя выявить новый штамм и провести работу с теми, кто контактировал с заболевшим.

- Через одну-две недели волна накроет и Белгородскую область. Вирус «омикрон» отличается определенными свойствами – высокой заразностью, усилением проникновения в клетки организма и связывания с человеческими рецепторами, характеризуется быстрым распространением, так как инкубационный период сократился до одного-двух дней, – отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева.

В ведомстве считают, что в области необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальным дистанцированием, а также ограничить проведение массовых мероприятий. Предприятиям рекомендуют тридцать процентов сотрудников по возможности перевести на удаленный режим. Отправлять школьников на дистанционное обучение и закрывать детские сады на сегодняшний день в планы не входит.

- Среди детей не превышены эпидпороги недели, и показатели заболеваемости ниже эпидпорогов на 20-25 процентов. В доковидный период показатели были существенно выше, чем сегодня, - сообщила Елена Оглезнева.

Она также напомнила, что срок карантина для контактировавших с больными коронавирусом сокращен до семи дней. По словам главы областного минздрава Андрея Иконникова, несмотря на увеличение числа заболевших, показатели в регионе ниже общероссийских. При этом возросла нагрузка на амбулаторное звено. Стационары продолжают работать в прежнем режиме. По данным на 25 января, с коронавирусом госпитализировано 886 человек. На амбулаторном лечении находилось 4894 белгородца.

Ранее сообщалось, что в случае роста заболеваемости в Белгородской области готовы больше чем в два раза увеличить количество бригад скорой помощи. Кроме того, подготовлен запас коек в стационарах. При необходимости в течение 72 часов развернут более четырех тысяч коек.

- В настоящее время в Белгородской области запас препаратов на сумму больше 400 миллионов рублей. Мы обеспечены большим количеством препаратов и доставляем их пациентам, – сообщил Андрей Иконников.