Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 9:14

В Белгороде учебный автомобиль сбил девушку

По предварительным данным, опасности для ее жизни и здоровья нет
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 26 января, около десяти часов утра в районе дома №1 на улице Губкина в городе Белгороде. По предварительным данным, 64-летний водитель за рулем учебного автомобиля «Форд Фокус» сбил 22-летнюю девушку. Она попала под колеса, пересекая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Предварительно, опасности для жизни и здоровья девушки нет. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются сотрудниками полиции. Напомним, за прошедшие сутки в ДТП на дорогах региона пострадали два пешехода.