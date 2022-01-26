В Белгородской области в ДТП пострадал пьяный пешеход

Во вторник, 25 января, на дорогах региона произошло два ДТП с пострадавшими. В половине восьмого вечера в пригороде областного центра, на десятом километре автодороги «Белгород – Никольское», 46-летний водитель «Киа» сбил 56-летнюю женщину. По предварительным данным, она попала под колеса, когда пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы

В 21 час 29 минут в Валуйском городском округе на третьем километре автодороги «Валуйки – Пристень – Борки» 28-летний водитель «Шевроле Лачети» сбил 24-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, по предварительным данным, пешеход двигался по проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. В результате он получил травмы.