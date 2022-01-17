На Крещение у источника в селе Шопино Белгородской области изменят схему движения

Схема с сайта УМВД России по Белгородской области.

Село Шопино, расположенное в Яковлевском городском округе, одно из старейших поселений Белгородской области. Славится оно и уникальным источником – Криницей. Бьющие у подножия меловой горы родники образовали небольшое озеро. Температура воды здесь постоянна – от шести до восьми градусов. Рядом с источником находятся часовня и купальня. Вода родников издавна считается целебной. Желающих окунуться в расположенное в живописном месте голубое озеро здесь можно встретить круглый год. Центром притяжения Криница становится и на Крещение. На праздник в связи с ожидающимся наплывом людей схему движения здесь изменят.

- Односторонний въезд к купели будет осуществляться со стороны поселка Северный через село Шопино, а выезд через село Терновка в направлении федеральной автодороги М2 «Крым», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

За дорожной безопасностью проследят сотрудники ДПС. Напомним, всего в этом году на Крещение в регионе обустроят 99 купелей.