На Крещение в Белгородской области обустроят 99 купелей

В Белгородской области на Крещение организуют 99 мест для купания, в том числе два в столице региона. Окунуться в ледяное «джакузи» можно будет на Центральном пляже - на Левом и Правом берегах реки Северский Донец.

Главы администраций организуют возле купелей места для обогрева и переодевания. Тут можно будет угоститься и горячим чаем. Возле купелей также обеспечат освещение. На дежурство здесь заступят спасатели, медики и полиция.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергея Потапова, в местах массового купания обеспечивать безопасность будут 774 человека, в том числе от МЧС 229 человек личного состава. Кроме того, подготовлено 297 единиц автомобильной техники. Из них от МЧС - 109 единиц техники, 38 плавсредств и 6 комплектов водолазного снаряжения. Начальник ведомства также призвал белгородцев соблюдать правила поведения.

- Категорически запрещено купание в необорудованных местах, это может привести к несчастному случаю. Желающим окунуться в крещенскую купель необходимо после купания растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и исключения возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай. При резком ухудшении самочувствия обращайтесь к медицинским работникам, спасателям, сотрудникам полиции, - напомнил Сергей Потапов.