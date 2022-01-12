За сутки в Белгородской области 108 человек заболели коронавирусом

Госпитализированы в настоящее время 1039 пациентов с подтвержденным COVID-19

По данным на 12 января, в Белгородской области заразились коронавирусом 108 человек. Число выздоровевших пополнили 173 жителя региона. Умерли за минувшие сутки пятеро. Это двое жителей Белгорода – мужчина 1939 года рождения и женщина 1967 года рождения, житель Яковлевского городского округа 1957 года рождения, жительница Белгородского района 1949 года рождения и жительница Губкина 1941 года рождения.

Госпитализированы на данный момент 1039 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 36.

Всего за время пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 82937 человек. Выздоровели 75286. Умерли 1815.

На днях министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отметил, что уровень заболеваемости в регионе снизился до значений начала июля 2021 года. Вместе с тем он выразил опасения по поводу того, что после новогодних праздников цифры могут увеличиться. Пока же ситуация остается стабильной.