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Здоровье8 января 2022 14:59

В Белгородской области не исключают рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников

На данный момент ее уровень опустился до значений июля 2021 года
Анастасия Лемешко
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По словам министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией сократился до значений начала июля 2021 года. Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили 104 случая заболевания. Выздоровели при этом 166 человек.

Всего в течение первых дней 2022 года справиться с болезнью смогли 1326 белгородцев. Количество госпитализированных пациентов снизилось до 1094 человек. Это позволило до 1746 сократить количество коек ковидных госпиталей.

- В настоящее время на территории области действуют 12 таких госпиталей. При сохранении уровня заболеваемости планируется вернуть к плановой работе по оказанию медицинской помощи Валуйскую центральную районную больницу, - сообщается на сайте правительства региона.

Вместе с тем, медики не исключают, что после праздников может произойти рост заболеваемости COVID-19.

- Есть определенное количество больных, которые в период праздников не хотят обращаться в больницы, хотят побыть дома. А после выходных в первую неделю всегда идет подъем обращений в поликлиники. Как будет после этих новогодних праздников, посмотрим. Но, скорее всего, такая же ситуация будет и на этот раз. Эта статистика многолетняя, - объяснил Андрей Иконников.

Он также выразил обеспокоенность тем, что выезжавшие в праздники за границу белгородцы могли завезти новый штамм.

- Больше госпитали сокращать не будем. Будет сокращение числа коек в действующих медорганизациях, что позволит максимально быстро, при необходимости в течение суток, развернуть дополнительные койки, – отметил Андрей Иконников.

В Белгородской области продолжается прививочная кампания. За первую неделю 2022 года первым компонентом вакцинировались 1594 человека. Завершили вакцинацию 3445 жителей региона. Еще 2294 человек прошли ревакцинацию.

По словам Андрея Иконникова, в праздники все государственные медучреждения области продолжают оказывать медицинскую помощь. За это время диспетчеры станций «скорой помощи» приняли почти 12 тысяч вызовов. Первые дни ежедневно дежурило до 120 медицинских бригад. Только в Белгороде и Старом Осколе в поликлиники обратились 9400 пациентов.