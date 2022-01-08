В Белгородской области от коронавируса за сутки умерли пять человек

По данным на 8 января, в Белгородской области коронавирус выявили еще у 104 человек. Выздоровели 166 жителей региона. Умерли за минувшие сутки пятеро. Это жительница Грайворонского городского округа 1938 года рождения, житель Яковлевского городского округа 1952 года рождения, жительница Белгорода 1947 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1942 года рождения и жительница Ивнянского района 1958 года рождения.

Госпитализированы с ковидом в настоящее время 1094 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 36.

Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 82514 человек. Выздоровели 74654. Умерли 1792.