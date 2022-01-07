Белгородцы присоединились к флешмобу «Автоёлка»

фото: с сайта правительства Белгородской области.

Флешмоб «Автоёлка» добрался до города Грайворона Белгородской области. На парковке Центрального стадиона автолюбители выстроили новогоднее дерево. Звездой стали две служебные машины сотрудников ГИБДД. Участники зажгли ёлку при помощи фар, аварийных сигнализаций и полицейских мигалок.

фото: с сайта правительства Белгородской области.

- В программу мероприятия также вошли конкурсы и игры с Дедом Морозом и Снегурочкой. Подарком для участников акции стал праздничный салют, - сообщили в администрации Грайворонского городского округа.

фото: с сайта правительства Белгородской области.

Подобные акции прошли во многих городах. Флешмоб уже успел прокатиться практически по всей стране. Белгородская область участвует в таких мероприятиях не первый раз. Напомним, прошлой весной сотрудники ГИБДД в Старом Осколе оригинально поздравили женщин с 8 марта живой открыткой.