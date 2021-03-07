В Старом Осколе автоинспекторы поздравили женщин с праздником живой открыткой

Полицейские составили фигуру в виде цветка.

Красивое поздравление к 8 марта для женщин подготовили сотрудники УМВД России по г. Старому Осколу. С инициативой порадовать милых дам живой открыткой выступили командир батальона патрульно-постовой службы Валерий Сукманов и начальник старооскольской Госавтоинспекции Михаил Кашкин, решив, что настоящие мужчины должны не говорить о любви, а выражать ее своими поступками.

На асфальте, с которого едва сошел снег, под лучами заходящего солнца полицейские составили фигуру в виде цветка. Рядом патрульные машины ППСП и ГИБДД выстроились в виде надписи со словами «Мы любим Вас», обращенной ко всем женщинам.