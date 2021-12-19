Под Старым Осколом произошло еще одно ДТП с участием автобуса

Воскресенье, 19 декабря, выдалось в Белгородской области, снежным и аварийным. В регионе произошло сразу два ДТП с автобусами. Оба в Старооскольском городском округе.

Напомним, утром здесь перевернулась следовавшая по маршруту № 120 «Газель» - четверо пассажиров обратились за медицинской помощью. Вторая авария случилась около 17 часов 30 минут в районе села Озерки. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автобус «ПАЗ», двигавшийся по маршруту № 148, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112» под управлением 25-летнего водителя.

По информации пресс-службы УМВД региона медицинская помощь потребовалась четверым участникам происшествия: водителю и четырехлетнему пассажиру «Мерседеса», 18-летней пассажирке автобуса и водителю «ВАЗ-2112». Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.