Под Старым Осколом в Белгородской области перевернулась маршрутка

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В воскресенье, 19 декабря, в Белгородскую область пришла метель. Погода осложнила обстановку на дорогах региона.

В десятом часу утра в Старооскольском городском округе на 81-м километре дороги «Короча – Губкин – граница Курской области» 57-летний водитель «Газели», двигаясь по маршруту № 120, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге автобус перевернулся.

- Водитель не пострадал, все четверо пассажиров «Газели» обратились за медицинской помощью. Полученные травмы угрозы жизни не представляют, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По факту ДТП назначили административное расследование. Для установления всех обстоятельств происшествия проведут также автотехническую экспертизу.

Еще две аварии с пострадавшими произошли в Корочанском районе. По предварительным данным, около 10 утра на 18-м километре федеральной автодороги «Новый Оскол – Советское» 51-летний водитель «Пежо 406» не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач. В ДТП пострадал 17-летний пассажир.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Около 11 часов 45 минут на 21-м километре той же трассы 47-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», по предварительной информации, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. Травмы получила 42-летняя пассажирка.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

- Угрозы для жизни пострадавших нет. На месте работают следственно-оперативные группы. Обстоятельства ДТП выясняются, - сообщает полиция.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть осторожнее. В такую погоду по возможности стоит воздержаться от поездок. Если все же пришлось сесть за руль, соблюдайте ПДД, выбирайте безопасную скорость, держите дистанцию и боковой интервал.