В Белгородской области сотрудники ГИБДД в непогоду патрулируют трассы и предлагают помощь

В воскресенье, 19 декабря, Белгородскую область начало заметать с самого утра. Как сообщают автомобилисты, дороги чистят, но двигаться в такую погоду довольно сложно. Напомним, сегодня в Старооскольском городском округе перевернулась маршрутка, а в Корочанском районе одна легковушка опрокинулась, а другая врезалась в столб.

По словам очевидцев, трассы патрулируют сотрудники ГИБДД. Так в Алексеевском городском округе экипажи ДПС подъезжают ко всем остановившимся большегрузам и одиноко стоящим на обочинах машинам и предлагают водителям помощь. В полиции напоминают, что в случае неприятностей на дороге всегда можно позвонить в службу спасения по номеру 112 или обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (4722) 26-42-30 или 35-28-32.