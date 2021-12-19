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Общество19 декабря 2021 13:50

В Белгородской области сотрудники ГИБДД в непогоду патрулируют трассы и предлагают помощь

Водителей просят быть внимательнее и соблюдать правила
Анастасия Лемешко
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В воскресенье, 19 декабря, Белгородскую область начало заметать с самого утра. Как сообщают автомобилисты, дороги чистят, но двигаться в такую погоду довольно сложно. Напомним, сегодня в Старооскольском городском округе перевернулась маршрутка, а в Корочанском районе одна легковушка опрокинулась, а другая врезалась в столб.

По словам очевидцев, трассы патрулируют сотрудники ГИБДД. Так в Алексеевском городском округе экипажи ДПС подъезжают ко всем остановившимся большегрузам и одиноко стоящим на обочинах машинам и предлагают водителям помощь. В полиции напоминают, что в случае неприятностей на дороге всегда можно позвонить в службу спасения по номеру 112 или обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (4722) 26-42-30 или 35-28-32.