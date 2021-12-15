В Белгороде начал работу онлайн-ритейлер Самокат

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Курьеры-партнеры Самоката будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Первое время будут также задействованы курьеры на автомобилях. Такая оперативность возможна благодаря “дарксторам” или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. На момент запуска сервис разместил на территории Белгорода до 10 дарксторов для покрытия всего города. Всего на территории России уже действует более 850 дарксторов, а курьеры-партнеры Самоката доставляют свыше 300.000 заказов ежедневно.

Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ритейлера Самокат:

«Наша цель – изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Мы стремимся к тому, чтобы любой человек мог получать необходимые товары с быстрой доставкой. Это, прежде всего, экономия времени, которое можно потратить на любимые занятия и общение с близкими».

В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе и продукты от популярных чувашских брендов. Около трети ассортимента составляют товары собственной торговой марки Самоката. Это качественные и экологичные продукты, товары для дома и косметика.

Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк:

«Запуск сервиса «Самокат» в Белгороде – это новая ступень развития сегмента e-grocery в городе. Мы стараемся окружить клиентов удобными цифровыми сервисами на все случаи жизни. Доставка продуктов за 15 минут - это возможность не тратить время на магазины, а уделить его для чего-то более важного. Оформлять заказы очень просто и удобно, например, посредством голосового ассистента в «Сбербанк Онлайн».

Оформить и получить заказ жители Белгорода смогут с 8 утра до 23 часов вечера. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей.