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Общество12 декабря 2021 18:30

В Центральном парке Белгорода засияла четырнадцатиметровая ёлка

Её, как и главную зелёную красавицу, привезли из Санкт-Петербурга
Анастасия Лемешко
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Центральный парк украсила четырнадцатиметровая ёлка. фото: скриншот видео со страница администрации г. Белгорода в соцсети.

Центральный парк украсила четырнадцатиметровая ёлка. фото: скриншот видео со страница администрации г. Белгорода в соцсети.

В субботу, 11 декабря, в Белгороде открыли главную ёлку региона на Соборной площади и дали старт новогодним гуляньям. Засияла и зелёная красавица в Центральном парке. Она расположилась на площадке перед культурным центром «Октябрь».

- Новогоднее дерево получилось праздничным и стильным. Шары меняют цвета, - сообщает на своей странице в соцсети мэрия.

В преддверии Нового года городской парк превратился в сказочный лес.

В преддверии Нового года городской парк превратился в сказочный лес.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Его высота составляет четырнадцать метров. Эту ёлку, как и тридцатиметровую для Соборной площади, привезли из Санкт-Петербурга. Это подарок городу от одного из предприятий. В Центральном парке также установили светодиодные фигуры и украсили деревья. Теперь прогулка по нему напоминает путешествие по сказочному лесу. В этом году здесь также будет работать каток.