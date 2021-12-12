В Центральном парке Белгорода засияла четырнадцатиметровая ёлка

Центральный парк украсила четырнадцатиметровая ёлка. фото: скриншот видео со страница администрации г. Белгорода в соцсети.

В субботу, 11 декабря, в Белгороде открыли главную ёлку региона на Соборной площади и дали старт новогодним гуляньям. Засияла и зелёная красавица в Центральном парке. Она расположилась на площадке перед культурным центром «Октябрь».

- Новогоднее дерево получилось праздничным и стильным. Шары меняют цвета, - сообщает на своей странице в соцсети мэрия.

В преддверии Нового года городской парк превратился в сказочный лес. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Его высота составляет четырнадцать метров. Эту ёлку, как и тридцатиметровую для Соборной площади, привезли из Санкт-Петербурга. Это подарок городу от одного из предприятий. В Центральном парке также установили светодиодные фигуры и украсили деревья. Теперь прогулка по нему напоминает путешествие по сказочному лесу. В этом году здесь также будет работать каток.