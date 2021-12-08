В Белгородской области для больных коронавирусной инфекцией развернуто 2860 коек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хирургический корпус белгородской горбольницы №2 продолжит работу как ковид-госпиталь. Об этом сообщил сегодня начальник департамента здравоохранения региона Андрей Иконников.

- Корпус большой, рассчитан на 550 коек. Если его вывести из ковидной работы, в Белгороде не будет хватать коечного фонда для больных COVID-19, - пояснил глава областного депздрава. - Этот корпус нельзя разделить пополам. Вывести в штатный режим можно только полностью. Если бы была возможность определенное количество коек вывести в план, мы бы это сделали, пока ждем улучшения эпидобстановки.

В Белгородской области для больных коронавирусной инфекцией развернуто 2860 коек. Их количество сократили после частичного перевода в штатный режим работы отделений Прохоровской, Борисовской и Шебекинской ЦРБ.

Отметим, что за время пандемии новой коронавирусной инфекцией в регионе заболели 75528 человек, за последние сутки – 332. Успешно прошли лечение 63046 белгородцев, 1598 человек медикам спасти не удалось, семерых потеряли за минувшие сутки.

Сегодня в стационарах региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение 2305 человек, 72 нужна поддержка ИВЛ, еще 8579 человек лечатся амбулаторно.

Продолжается в Белгородской области и прививочная кампания. 980159 белгородцев вакцинировались первым компонентом, 864013 человек прошли полную иммунизацию, свыше 152 тысяч – ревакцинированы.

Темпы не снижаются – ежедневно прививаются порядка трех тысяч белгородцев. Когда в регионе начнут детскую вакцинацию от COVID-19, пока неясно.

- С 12 лет вакцина может применяться, - сообщил Андрей Иконников. - В декабре вводится в гражданский оборот, только тогда мы получим полную картину и будем понимать, как ее делать.