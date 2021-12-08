За время пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 1598 человек

По данным на 8 декабря, в Белгородской области заразились коронавирусной инфекцией еще 332 человека. Выздоровели 440 жителей региона. Умерли семь – это четыре жителя Белгорода 1931, 1939, 1954 и 1964 годов рождения, житель Белгородского района 1965 года рождения и две жительницы Старооскольского городского округа 1937 и 1939.

Госпитализированы сейчас 2305 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 72.

Всего за время пандемии в регионе COVID-19 заразились 75528 человек. Выздоровели 63046. Умерли 1598.