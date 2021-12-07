В Белгороде пройдет парад Дедов Морозов

Белгородцы вновь увидят парад Дедов Морозов. фото: Артем Гребеник.

В этом году в Белгороде состоится парад Дедов Морозов. Он пройдет 11 декабря. Начнется шествие в два часа дня. Сказочные персонажи пройдут по своему традиционному маршруту – по Гражданскому проспекту до Соборной площади, где зажгут огни на главной ёлки.

Такие мероприятия не обходятся без ограничений движения. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к мерам безопасности и потерпеть некоторые неудобства. Уже с одиннадцати часов вечера 10 декабря и до окончания мероприятия на центральных улицах ограничат остановку и стоянку транспорта. С десяти часов утра 11 декабря и до окончания праздника перекроют движение.

фото: с сайта администрации города Белгорода.

- На участке дороги от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда будет организовано двухстороннее движение, - добавили в мэрии Белгорода.