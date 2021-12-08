«Галамарт» приходит в Старый Оскол

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10, 11 и 12 декабря в старом Осколе состоится праздничное открытие первого в городе народного магазина «Галамарт». Целых три дня на разные товары для дома будет действовать акция «Второй товар – за 1 рубль»: на посуду, текстиль, подарки, игрушки и многое другое. Готовимся к Новому году полным ходом! Адрес магазина: г. Старый Оскол, ТЦ «Маскарад», Молодежный проспект, 10.

-10 декабря акция действует на автотовары, инструменты, хозтовары и бытовую химию.

-11 декабря в акции участвуют посуда и кухонные принадлежности, подарки и текстиль.

- Ну а 12 декабря – электротехника, мобильные аксессуары, товары для детей и галантерея.

Можно будет купить новогодние подарки всем близким – и при этом совершенно не выйти из бюджета!

Также 11 декабря вас ждут мастер-классы по изготовлению новогодних украшений, по визажу и прическам, а еще в этот день можно будет получить подарки от «Галамарта». Для этого совершайте покупки от 500 рублей по 11 декабря, и именно вам могут достаться сертификаты на 5 000, 10 000 или 15 000 рублей, украшенная елка, сковорода, набор посуды, мощный электромобиль и многое-многое другое. Кому они достанутся – узнаем в 20.00. На подарки народный магазин не скупится никогда!

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов по всей стране. Здесь можно приобрести любые товары для дома по самым доступным ценам, а каждый день действуют очень выгодные акции, скидки и распродажи. Техника и посуда, игрушки и гаджеты, хозтовары и текстиль – здесь найдется все.

Адрес: г. Старый Оскол, ТЦ «Маскарад», Молодежный проспект, 10.

Часы работы: 10.00-21.00

www.galamart.ru

Информация об акции, сроках, порядке её проведения, количестве подарков по тел.8 800 25 00025 и на сайте www.galamart.ru