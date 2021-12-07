В Белгородской области на расчистку водоемов выделили больше 1 миллиарда рублей

На расчистку водоемов в Белгородской области потратят больше 1 миллиарда рублей. К работам планируют приступить в 2022 году. Сообщается, что от жесткой и мягкой растительности очистят более ста квадратных километров площади водных объектов, расположенных в границах сел и городов. В следующем году на Белгородчине появятся также 52 благоустроенных пляжа и мест отдыха.

Пруды и реки, которые необходимо расчистить, выбирали в ходе общественных слушаний. Напомним, для очистки водоемов в регион поставили самоходные аппараты-амфибии.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что при проведении работ необходимо учесть ряд факторов, чтобы не навредить экосистеме. Научному сообществу губернатор поручил провести соответствующие исследования.

- Нужно крайне осторожно подходить к выполнению проектных работ по очистке, это должно быть на контроле у глав муниципалитетов. Есть родники и русла рек, мы не должны допустить, чтобы после проведения работ стало хуже! Нам важно не только сохранить природные богатства региона, но и приумножить их: рыбу, птицу, - сказал Вячеслав Гладков.

В правительстве региона отметили, что речная сеть Белгородской области составляет больше пяти тысяч километров. По данным властей, решать вопрос с их благоустройством непросто, так как многие из них находятся в федеральной собственности.

- Со временем в регионе стали существенно зарастать водоемы, мелеть места массового отдыха белгородцев. Реализовать областной проект по очистке и углублению водных объектов в следующем году удастся и за счет финансирования федерального проекта по оздоровлению рек бассейна реки Дон, на участие в котором регион неоднократно подавал заявки, - говорится на сайте губернатора и правительства области.