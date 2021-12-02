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Общество2 декабря 2021 9:35

Очисткой водоемов в Белгородской области займутся аппараты-амфибии

Их уже доставили в регион
Анастасия Лемешко
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Очисткой белгородских водоемов займутся два многофункциональных самоходных аппарата-амфибии. Они могут передвигаться как по земле, так и по воде. Предназначены аппараты для выполнения всего комплекса работ по восстановлению водных объектов. Вместе с ними в регион прибыло и вспомогательное оборудование. Сообщается, что технику приобрели за счет областного бюджета. Сами работы начнутся в следующем году.

- Сейчас завершаем формирование плана на следующий год. На реализацию мы выделяем серьезные средства – более 1 миллиарда рублей. Это действительно уникальный и беспрецедентный проект как в масштабе региона, так и в масштабе страны, - отметил Вячеслав Гладков.